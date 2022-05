Fitness For Life, a Perugia conquistato il pass per gli italiani di Rimini Welness

Domenica 15 maggio, a Perugia, presso l’ hotel “Jo” si è svolta la manifestazione di “bb” denominata la classica di Perugia sotto l’egida Airbb. Presenti sul campo gli atleti della Fitness For Life, capitanati da Emiliano Morabito e Mauro Garolla.

Si sono esibiti gli atleti Riccardo Morabito e Khadija Taik. Morabito è risultato 1° classificato nella “phisique” Under 25 e 2° classificato “phisique” sotto 174. Taik invece 1° categoria “mamas” e 3° in chat bikini sotto 164. Entrambi gli atleti si sono qualificati per gli italiani di Rimini Welness.