Senato, Pichetto: “Elezione Craxi scelta di valore”

“Buon lavoro a Stefania Craxi eletta Presidente della Commissione Affari esteri del Senato. La competenza, assieme alla determinazione e al valore di Stefania, saranno determinanti per rispondere al meglio alle esigenze del Paese soprattutto in questo particolare momento storico. Augurissimi per il nuovo incarico”. E' quanto dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto.