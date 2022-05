A Miagliano una serata di approfondimento sul conflitto Russia-Ucraina

Stasera, lunedì 23 maggio, a partire dalle ore 20:30, il lanificio Botto in via Veneto 2 a Miagliano ospiterà un incontro di approfondimento sul conflitto Russia-Ucraina organizzato dal partito Ancora Italia. Relatore sarà il professor Fabrizio Vielmini, esperto di storia dell’Europa orientale e dell’Asia centrale, che illustrerà le origini della guerra in corso.



Per partecipare è necessaria la prenotazione, causa posti limitati, alla mail sezionebiella@ancoraitalia.it oppure contattando il numero 347.8812438.