BiellaUp, la novità digitale per le imprese e i cittadini biellesi

Innovazione tecnologica, commercio e valorizzazione del territorio sono gli elementi che hanno portato alla creazione della piattaforma BiellaUp, la prima dorsale digitale dedicata al Biellese che fungerà da contenitore per le aziende e i cittadini.

Presentato oggi, lunedì 23 maggio. al Museo del Territorio di Biella, www.biellaup.it è un sito a cui sarà possibile accedere sia come impresa che come consumatore e darà, a sua volta, l’accesso a servizi e prodotti.La conferenza è stata introdotta da Francesco Antonioli, responsabile de “Il Sole 24 Ore NordOvest” e ora direttore di Mondo Economico: “Ho accettato volentieri di presentare questa novità – racconta il giornalista – perché è un momento di orgoglio territoriale. A Biella c’è creatività e voglia di fare”.

Ha preso in seguito la parola l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “Dopo l’ingresso di Biella nei DUC (Distretti Urbani del Commercio) – spiega Greggio – ci siamo subito messi al lavoro sui temi dell’economia circolare e della digitalizzazione”.

Il progetto ha avuto come punto di partenza l’invio di un questionario a circa 1.500 imprese le quali hanno fornito dati sugli acquisti e la clientela, al fine di contribuire alla realizzazione di un portale digitale efficace. BiellaUp disporrà infatti di due marketplace, uno per le aziende e uno per i clienti, dove sarà possibile fare acquisti e ricevere addirittura sconti mirati in base alle proprie esigenze e desideri.