I concerti dell'Accademia, Konstantin Bogino alla Fondazione Perosi

Nuovo appuntamento con la 45ma stagione de “I concerti dell'Accademia”.

Mercoledì 25 maggio, alle20.45, sul palco della Fondazione Perosi salirà Konstantin Bogino, pianista del leggendario Trio Tchaikovksy, insieme alla moglie, la soprano Miomira Vitas,

Il programma prevede alcuni brani tratti da "Sei canti con accompagnamento al pianoforte" contenuti nell'op.13 di Clara Schumann. All'inizio degli anni Quaranta dell'Ottocento, Clara mise in musica alcune poesie di Heinrich Heine. Tra questi anche "Lorelei", che Clara eseguì per Robert Schumann nel giugno del 1843, in occasione del suo compleanno.

E' obbligatoria la prenotazione. Informazioni allo 01529040; alla mail segreteria@accademiaperosi.org ; sul sito www.accademiaperosi.org .