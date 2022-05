Tragedia funivia: Cirio, "Eitan ci dà forza per pensare al futuro"

Il nome di Eitan significa forza. E il suo nome ci dà la forza di pensare che nonostante tutto ci possa essere un domani". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel suo breve intervento alla cerimonia di inaugurazione del memoriale delle vittime della tragedia della funivia del Mottarone.

Il presidente ha ricordato come un anno fa "venni avvertito dal prefetto e partii immediatamente per venire qui. Un momento che dobbiamo ricordare perché non ci sia l'oblio". Cirio, che ha ricordato di aver preso tante volte la funivia con i suoi figli, ha sottolineato che "è un dovere per le istituzioni garantire la giustizia".