È di circa 15 giorni la prognosi del motociclista di 48 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 13.30 di sabato 21 maggio, a Cossato.

Stando alle ricostruzioni del caso si sono scontrati un'auto condotta da una 20enne e il centauro che, a causa dell'impatto, è rimasto ferito a terra. In seguito, è stato assistito e trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia per la raccolta dei rilievi.