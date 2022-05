Fanno lavori in casa e gettano i materiali di scarto lungo la strada, l'ira del sindaco di Cerrione: “Incivili”

Eseguono alcuni lavori di ristrutturazione in casa e gettano il materiale lungo la strada comunale che porta alla frazione di Magnonevolo. Lo segnala il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola: “Incredibile, nel vedere questo si rimane senza parole e ci sorge spontanee qualche domanda. Ma questi incivili hanno chiesto negli uffici quali sono le comodità per smaltire questi rifiuti? Non sono a conoscenza che di fronte al Comune esiste una stazione di conferimento? Prendiamo atto e comunichiamo ancora una volta: telefonate e chiedete negli uffici, vi daremo tutte le indicazioni utili. Ma sopratutto potreste sentirvi più corretti e orgogliosi per dire ai vostri figli: noi smaltiamo i rifiuti in modo corretto”.