Escono di casa per godersi la domenica, al loro rientro la ritrovano a soqquadro e svaligiata.

Amara sorpresa per una coppia di Cossato, finita nel mirino dei ladri: stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero approfittato della loro assenza per colpire. Prima avrebbero forzato la finestra della cucina, poi hanno rovistato in giro in cerca di preziosi. Alla fine, si sarebbero allontanati con un po' di denaro contante. Indagano le forze dell'ordine.