Biella, scontro auto-moto alla rotonda di corso San Maurizio: una 22enne in Pronto Soccorso

Un altro biellese è finito in ospedale lo scorso weekend, a seguito di un incidente in moto. Intorno alle 15.30 di sabato, 21 maggio, è avvenuto un violento scontro tra un'auto guidata da un 36enne, residente nel Torinese, e una moto con a bordo una coppia di giovani.

Ad avere la peggio, stando alle informazioni raccolte, la passeggera del motociclo, una ragazza di circa 22 anni, rimasta lievemente ferita, poi trasportata in Pronto Soccorso dai sanitari del 118. il fatto è avvenuto in prossimità della rotonda tra via per Candelo e corso San Maurizio. Sul posto anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi.