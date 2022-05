Conosci la grande differenza tra la pulizia e il lavaggio dell’auto?

Nel linguaggio comune, viene spesso fatta confusione tra la pulizia ed il lavaggio dell’auto; quando è sporca, si ricorre alla tipica frase “devo lavare la macchina” ma, a volte, si intendono l’aspirazione o una pulizia accurata, senza però procedere ad un vero e proprio lavaggio dei tessuti.

Qual è, quindi, la differenza tra i due trattamenti?

Per pulizia si intende l’aspirazione accurata e necessaria alla rimozione di tutto lo sporco presente negli interni (polvere, sabbia, terriccio), il trattamento delle plastiche del cruscotto e un’accurata pulizia dei vetri.

La pulizia è un passaggio fondamentale che deve essere effettuato prima del lavaggio dell’auto. “Come per i nostri pavimenti di casa, è necessario pulire ed aspirare prima di passare il mocio – spiega Christian; – Lo stesso passaggio dovrà essere riservato all’auto, per non creare fanghiglia e non alonare i tessuti interni”.

Come avviene la pulizia?

Dopo una pulizia approfondita che rimuove tutti i grossi residui, si procede con il lavaggio, che rimuove le macchie e tutto ciò che rimane nei tessuti e nelle moquette in maniera completa e profonda. Per farlo, vengono utilizzate tecniche innovative e prodotti di ultima generazione che riescono ad evidenziare le macchie e permettono, così, allo staff di localizzarle e di rimuoverle attraverso trattamenti specifici.

Come avviene il lavaggio degli interni?

Per concludere il lavaggio in maniera ottimale, è consigliato il lavaggio a vapore, grazie al quale l’auto viene sterilizzata e sanificata.

