Semplificazione urbanistica, approvata la legge regionale

Avevamo promesso la lotta alla burocrazia per un Piemonte più veloce e alleggerito da molti di quei lacci e laccioli che spesso non sono una garanzia, ma solo un appesantimento burocratico. oggi questa promessa diventa legge per un settore come l’urbanistica determinante per lo sviluppo e l’economia del nostro territorio.

Così il presidente e il vice presidente della Regione Piemonte commentano la normativa approvata martedì 17 maggio dal consiglio regionale.

Un passo avanti importante, aggiungono, pur nel rispetto e nella tutela dell’ambiente in cui viviamo. il settore dell’edilizia è un traino per tutto il sistema economico e oggi più che mai, dopo due anni di pandemia e con i rincari internazionali di energia e materie prime che stanno mettendo in difficoltà molti cantieri, sostenere chi lavora alleggerendo i carichi di burocrazia che zavorrano la nostra economia non è solo una priorità, è un dovere.la nuova norma semplifica molte procedure burocratiche per i cittadini e per i comuni in materia di varianti urbanistiche.

Tra i temi principali ci sono in particolare il recupero dei fabbricati per evitare l’eccessivo consumo di suolo, le ristrutturazioni edilizie, l'utilizzo dei rustici, dei locali sottotetto e dei seminterrati, la delocalizzazione dei fabbricati costruiti in aree a rischio idrogeologico, le premialità e le agevolazioni per i cittadini, le competenze dei comuni in rapporto con i piani regolatori.