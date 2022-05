Funicolare a Biella Piazzo: "Sporca e a metà servizio", la denuncia di un lettore

"Oggi sono stata in visita a sito abbandonato dal 1921. Ah no, scherzavo! Sono le ragnatele alla partenza della funicolare di Biella. Per Natale saranno così spesse che potremo appenderci gli addobbi".

E' la denuncia di un nostro lettore che segnala come la situazione al Piazzo per quanto riguarda la funicolare sia molto più complicata di semplici ragnatele nelle stazioni: "Da più di due settimane è in funzione solo una funicolare su due. E lo stato costante di sporcizia e abbandono è vergognoso, da sempre. Noi del quartiere abbiamo anche chiamato la ditta che gestisce l'azienda, e dicono di essere in attesa di un pezzo di ricambio. Ma questo non è una scusante per la mancanza di pulizia. Siamo tutti stufi nel quartiere".