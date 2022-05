"Abbandono di rifiuti lungo la strada che porta al cimitero del Barazzetto", la segnalazione di un lettore

Buongiorno, volevo segnalarvi che nella giornata di sabato sono stati rinvenuti 3 grossi sacchi contenenti materiale plastico, scarpe ed più una grossa bacinella abbandonati lungo la strada che porta al cimitero del Barazzetto.

Prima di rimuovere il tutto è stata ovviamente informata la Polizia Locale del comune di Biella e sporta denuncia con l'aiuto dei Vigili; sempre pronti e disponibili questi si sono subito attivati per segnalare il fatti ai competenti uffici per i controlli con il servizio di prevenzione e repressione attraverso la verifica con le fototrappole.

E' stato inoltre verificato il materiale contenuto nei sacchi fornendo alle forze dell'ordine tutte le indicazioni utili per identificare le civili persone che invece di andare con l'auto all'ecocentro, non si capisce per quale economia, decidano di scaricare i rifiuti in giro lungo le strade con il rischio molto concreto di essere pizzicati sanzionati e vedersi pubblicati con il nome che meritano.

La posizione del cimitero del Barazzetto rende molto facile il controllo sia con l'uso delle fototrappole che tramite il buon rapporto che lega i residenti; essendo ora tutti allertati del fatto che qualcuno pensa di usare casa loro di nuovo come una discarica ora sono tutti pronti e sanno cosa fare. La strada è chiusa ed il traffico così modesto che con un minimo di attenzione è facile individuare e denunciare comportamenti di questo tipo ed i responsabili come, per altro, già avvenuto un anno e mezzo fa circa quando in un caso analogo la targa era stata subito individuata e segnalata.

Si evidenzia inoltre con l'occasione che anche l'abbandono dei sacchetti in prossimità dei cestini per i rifiuti nella piazza della chiesa del Barazzetto è stata notata da molte persone e sarà oggetto di morbose attenzione da parte dei residenti.