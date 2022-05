Frandino: "Il 3 giugno ascolteremo la gente, prima di tutto"

Si avvicina la serata di presentazione di "Mare Mosso " il gruppo civico fondato da Enrico Frandino che dopo tre mesi, il 3 giugno farà il suo esordio a Mosso presso la sala parrocchiale: "Un appuntamento importante, in cui daremo spazio alle idee che la gente ha per costruire il futuro della municipalità di Mosso - dice Frandino-ascolteremo, condivideremo proposte e critiche, per iniziare un cammino insieme , poichè noi siamo solo un veicolo propositivo" .

La serata sarà l'occasione per presentare anche il patto di collaborazione che esiste tra il gruppo civico e "Cambiamento per Valdilana" formazione che sta all'opposizione nel comune e che è guidata dal capogruppo Roberto Costella: " Noi raccogliamo le proposte della gente, Cambiamento per Valdilana le elabora in attività amministrativa da proporre al comune - conclude Frandino- questa è partecipazione pura! Il cittadino diventa protagonista e creatore di progetto ".