Il coding e il futuro, a lezione gli allievi delle scuole primarie di Sagliano e Tavigliano

Il computer è ormai indispensabile nella nostra quotidianità, è lo strumento di supporto a molteplici attività. Agli studenti oggi è richiesta una comprensione base dell'informatica sin dai loro primi passi nel mondo della scuola, perciò è importante che sviluppino il pensiero computazionale.

Proprio in quest'ottica gli allievi delle scuole primarie di Sagliano e Tavigliano dell'Istituto comprensivo di Andorno Micca hanno avuto l'opportunità di seguire in orario extrascolastico un corso di Coding articolato in sette incontri per un totale di 10 ore.

A condurre le lezioni, che rientravano nel progetto di sostegno allo studio "Luigi Squillario" della Fondazione Cassa di Risparmio pensato per i ragazzi biellesi, sono stati la professoressa Simona Mosca e il professor Giorgio Aprile. Utilizzando strumenti facili e accessibili gli allievi, sia con attività laboratoriali di tipo tradizionale che tecnologico, hanno appreso divertendosi i concetti base attraverso appunto la programmazione informatica (coding).