Viverone, grande prestazione di Valdigne Triathlon al Cross Country

In apertura del weekend sportivo a Viverone, che vede nella giornata di oggi, domenica 22 maggio, lo svolgimento del Triathlon olimpico, si è svolta sabato 21 la terza tappa del Circuito Italiano di TriCross organizzato dall’associazione sportiva Qualitry.



Durante la competizione si sono distinti gli atleti di Valdigne Triathlon che hanno conquistato la prima posizione assoluta con Michele Bonacina, il quale ha concluso la gara con un tempo di 1 ora e 54 minuti. Vittoria sfiorata invece per Eleonora Peroncini che, con 2 ore e 21 minuti e 9 secondi, si aggiudica l’argento nelle femminili. Fatale l’errore di percorso nella MTB che le ha fatto perdere la prima posizione. Al suo seguito la compagna di squadra Monica Cibin con 2 ore, 21 minuti e 21 secondi.



Bene anche per Elia Ranzo Babili, oro nella categoria S1 e quinto assoluto con un tempo di 2 ore e 4 minuti; una posizione dopo si trova invece Davide Bajo, sesto assoluto e oro tra gli S2 con 2 ore e 6 minuti.



“La giornata è stata positiva – racconta Gabriele Sporcati, presidente di Valdigne Triathlon – e molto importante per la classifica generale del Circuito. Al momento non abbiamo ancora le classifiche ufficiali con i punteggi ma con questi risultati siamo sicuri di essere ancora tra i primi tre”.