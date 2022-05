Calcio, gran finale in Promozione e Prima: Cossato insegue, Ceversama sempre 1°

Archiviata l’Eccellenza e la Seconda Categoria, proseguono i campionati, giunti al gran finale.

In Promozione è sempre duello a distanza tra la capolista Briga e la diretta inseguitrice Cossato: entrambi sono reduci da due sonore vittorie che mantengono invariate le distanze. 2-2 per il Vigliano in casa del Vogogna; crollo interno per la Chiavazzese, superata 4 a 1 dall’Omegna.

In Prima Categoria, Ceversama sempre capolista, a pari punti con il Pontestura; ko interni pesanti per Torri Biellesi e Valdilana Biogliese. Infine, il Ponderano sbarca Palazzolo di misura.