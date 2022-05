A Biella “Jaw jab”, uno spettacolo teatrale per recuperare la socialità (foto e video di M. Benedetti per newsbiella.it)

“Jaw jab” è uno spettacolo organizzato dal consolato del Marocco di Torino e dal console Laila Enhari per dare un segnale, un messaggio di vicinanza. Andato in scena oggi, domenica 22 maggio, alla sala convegni e teatro di Città Studi, la rappresentazione ha visto la partecipazione del console Enhari, del sindaco di Biella Claudio Corradino e del sindaco di Mongrando Antonio Filoni.



La risposta è stata più che positiva, i partecipanti si son lasciati trasportare dall’atmosfera; inoltre, la sala gremita ha dimostrato il successo dell’iniziativa: “Il nostro obiettivo è stare vicino alla comunità – raccontano gli organizzatori – e portare un momento di svago con il nostro spettacolo. Dopo due anni di Covid è importante recuperare la socialità e stare in mezzo alle famiglie”.



Ecco un momento dello spettacolo: