Un morto e due feriti in un terribile frontale nella vicina Santhià (foto di repertorio)

Gravissimo incidente a Santhià, in corso 2 Giugno: un uomo ha perso la vita nel frontale tra due vetture.

Nell'incidente due persone sono rimaste ferite: soccorse dal personale del 118 sono state ricoverate in ospedale una in codice giallo e una in codice verde.

Sul posto le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'accaduto. Al momento le notizie sulla dinamica sono ancora frammentarie e non è nota l'identità di chi ha perso la vita.