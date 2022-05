Malore in rifugio, donna portata in salvo dal Soccorso Alpino

Si è concluso, intorno alle 9 di questa mattina, un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese al rifugio della Balma, comune di Coazze. L'allarme è stato lanciato intorno alle 23 di ieri per una donna, ospite della struttura, che accusava un malore. Sul posto è salita a piedi una squadra di tecnici che le hanno prestato i primi soccorsi concordando con la centrale operativa del 118 di aspettare la mattina per evacuare la paziente con il Servizio Regionale di Elisoccorso. I tecnici hanno vegliato la donna tutta la notte, monitorandone le condizioni sanitarie e questa mattina hanno supportato l'equipe dell'eliambulanza per il recupero.