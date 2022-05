È di Tronzano l'uomo morto dopo il frontale. Ferito il vicesindaco di Santhià

È un pensionato di Tronzano la persona morta nella mattina di domenica a Santhià.Le operazioni di soccorso e recupero del corpo della vittima sono state effettuate dagli uomini dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Santhià, intervenuti per i soccorsi insieme al 118 e ai carabinieri della stazione cittadina.

Gli accertamenti sull'accaduto sono in corso, non si esclude che il tronzanese possa essere stato colpito da un malore. Non sono gravi, per fortuna, le condizioni delle due persone a bordo dell'altro mezzo. Si tratta del vicesindaco di Santhià, Mattia Beccaro, e del padre, Orazio. Soccorsi dal 118, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

«Come avrete letto su diverse testate online, questa mattina c’è stato un grave incidente a Santhià che ha coinvolto anche il nostro vicesindaco Mattia Beccaro - si legge in una nota del Comune, diffusa attraverso i social -. Tranquillizziamo tutti sul suo stato di salute e su quello del papà Orazio, ma essendo coinvolte anche altre persone vi chiediamo sensibilità nel commentare e divulgare la notizia».