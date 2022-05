Cade in mountain bike e rimane bloccata nei boschi, donna salvata dal Soccorso Alpino

Nel pomeriggio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Chiusa Pesio per una donna caduta in mountain bike in località Olocco. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso e attivata una squadra a terra perché l'infortunata si trovava in una zona fittamente boscata.

Infatti l'equipe a bordo dell'eliambulanza è stata sbarcata a oltre un km di distanza e la squadra a terra si è dimostrata determinante nel recupero della paziente con manovre di corda e per il trasporto verso l'elicottero. La donna è stata poi condotta in ospedale dove è stata ricoverata con un codice giallo per politrauma.