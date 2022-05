Rifiuti sparsi per strada, lo sfogo del sindaco di Salussola: “Maggior cura del territorio”

“Non è bello vedere l'immondizia sparsa per strada”. Lo scrive il sindaco di Salussola Manuela Chioda sui canali social del Comune. La foto postata è piuttosto emblematica: “È una bellissima giornata, ed abbiamo un altrettanto bellissimo territorio da esplorare – si legge - Ma oggi chiedo un po' di collaborazione e una maggiore cura del nostro paese. Ricordo che alcuni cassonetti dell'immondizia sono rimasti per agevolare nuclei di case vicine, la raccolta dell'immondizia avviene a casa . Se ci sono ingombranti o rifiuti di altro genere ci sono gli ecocentri a disposizione per tutta la popolazione gratuitamente ed i cassonetti sono ad uso esclusivo dei residenti. Se cassonetti comuni verranno utilizzati male o da altre persone saranno rimossi e quindi non più utilizzabili anche per chi ne ha bisogno”.