Non è rimasto ferito il 65enne alla guida, rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un guard rail. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.