Coppia di anziani in difficoltà chiede aiuto nel cuore del notte. Il fatto è accaduto questa notte, 22 maggio, in via Milano, a Vigliano Biellese.

Stando alle informazioni raccolte, i due pensionati sono caduti in casa per cause da accertare e non riuscivano più ad alzarsi dal pavimento. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio dell’autoscala, hanno raggiunto il piano del loro appartamento traendoli in salvo; in seguito, sono stati affidati alle cure del 118.