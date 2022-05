Tollegno in Scala, la Pro Loco ritorna con gli eventi in presenza FOTO

Tollegno in Scala, la Pro Loco ritorna con gli eventi in presenza

Sono stati circa 40 gli espositori che sabato 21 maggio e oggi, domenica 22, hanno animato l’ex Lanificio Botto di Miagliano durante la kermesse di modellismo “Tollegno in scala”, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con l’associazione “Amici della Lana”.



Persone di tutte le età hanno riempito l’edificio di Via Vittorio Veneto segnando un vero e proprio ritorno in attività: “Siamo contenti di aver ripreso con gli eventi in presenza – commenta la presidente Pro Loco Marianna Formica. È la prima dopo due anni”.