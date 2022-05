Luciano Lozio a Biella con "L'informazione e la prevenzione possono rendere una vita sana e serena"

Collabora come ricercatore e docente con più Università italiane (Università di Napoli -Federico II-, Roma –Cattolica, Perugia, Palermo, Udine, Pavia ) ed estere in lavori di validazione dell’uso di vari ceppi di probiotici.

Autore di libri di divulgazione scientifica sull’argomento co-autore di “Disbioisi e Immunità”, “Microbiota Intestinale”, “I Probiotici – Principi e uso nella pratica medica oltre a pubblicazioni scientifiche sull’impiego dei probiotici.

Il 24 maggio alle 20,30 si terrà la conferenza durante la quale sarà possibile porre domande al dott. Lozio. I posti sono quasi esauriti, la prenotazione è obbligatoria per accedere.

In qualsiasi caso per chi è interessato contatti il numero 3471250770 in quanto verrà organizzata un'altra conferenza più avanti.