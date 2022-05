Siccità, calo dell'acqua tra i laghi Viverone e Bertignano

Continuano i problemi per le acque del lago di Viverone.

Dopo aver registrato a marzo scorso il livello più basso di sempre, e dopo che le scarse piogge di aprile non hanno migliorato la situazione, nei giorni scorsi il comune ha accertato un calo di flusso nella condotta che collega il lago a quello di Bertignano.

“Si sta verificando – scrive il sindaco Renzo Carisio sulla pagina Facebook del comune - un notevole calo di portata nel flusso di acqua che esce dalla galleria scavata a suo tempo per passare con la condotta tra il lago di Viverone e quello di Bertignano per la produzione di energia elettrica. La sorgente in questione è quella che alimenta anche alcuni lavatoi pubblici oltre al parco comunale per fontane ed irrigazione. Stiamo monitorando la situazione probabilmente dovuta alla persistente siccità".