Pienone a Candelo, sfila la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Gelone:“Serate come questa ci danno forza” (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Pienone a Candelo per la sfilata della fanfara della Brigata Alpina "Taurinense”. La manifestazione, andata in scena ieri sera, 21 maggio, per le vie del paese, ha richiamato molti biellesi suscitando grande entusiasmo.

Visibilmente soddisfatto il sindaco Paolo Gelone che, sui canali social, ha così commentato: “Un'emozione incredibile, la musica e lo scenario della nostra Candelo che rapivano il cuore, una partecipazione eccezionale: un momento in cui sentirsi davvero orgogliosi di essere Candelesi, Biellesi, Italiani. Dopo tante difficoltà, in mezzo a tante preoccupazioni e fatiche, tutto questo è ancora più bello e significativo: godiamoci con tutto il cuore questa rinascita. Grazie, grazie, grazie alla Fanfara Alpina Taurinense. Essere Sindaco è difficile, è una responsabilità enorme e in questi anni è stato anche un impegno in prima linea che ho cercato di affrontare insieme a tutti voi: serate come questa ci danno ancora più forza, speranza e ci accompagnano verso un futuro ricco di soddisfazioni”.