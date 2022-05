La prima Dorsale Digitale territorio “Biella UP” del Distretto Urbano del Commercio

Nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.) attivato a Biella grazie all'opera dell'Assessore al Commercio, sviluppo economico e attività produttive, sarà presentato lunedì, nel corso della conferenza stampa organizzata alle 10,30 al Museo del Territorio, il progetto "Biella UP": la prima Dorsale Digitale del Distretto Urbano del Commercio che integra 2.600 aziende, 2.400 negozianti e oltre 44mila cittadini.

L’Assessore al Commercio, sviluppo economico e attività produttive sottolinea come questa infrastruttura digitale fornirà gratuitamente all'esercente la possibilità di essere digitalizzato in una rete logistica distribuita sul territorio. Inoltre sulla dorsale saranno collegati anche gli applicativi dell'app "Biella Facile", che contiene servizi per i cittadini della Città di Biella. L'amministrazione è al lavoro per definire un accordo con l'A.S.L. in modo da realizzare una card sanitaria, che offra sconti a cure odontoiatriche e telemedicina. Si tratta di un tema innovativo e complesso, ma il modello di business proposto alle micro imprese le renderà in grado di affrontare le nuove sfide che la tecnologia 4.0 continua a proporre.