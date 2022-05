Il ricordo dell’eccidio di Mottalciata, sindaco: “Ritorno in presenza dopo due anni di Covid” (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Il valore della memoria al centro della commemorazione dell’eccidio di Mottalciata. Questa mattina, 22 maggio, si è tenuta la cerimonia che ricorda una delle stragi più violente e sanguinose della Resistenza biellese: 20 partigiani garibaldini morirono per mano di una squadra fascista il 17 maggio 1944.

All’evento erano presenti autorità civili, militari e istituzionali, compreso il viceministro Gilberto Pichetto. Per l’occasione, ha partecipato anche il partigiano Renato Giara, nome di battaglia “Sorcio”. All’omaggio floreale ai Caduti della Cascina Caprera è seguita la deposizione della corona d’alloro sulle note della Filarmonica di Mottalciata - Castellengo.

“Giornata dal profondo significato – commenta il sindaco Roberto Vanzi – Torniamo a ricordare in presenza chi ha dato la vita per la patria, dopo due anni di emergenza pandemica. Il pensiero va anche al momento particolare che l’Europa sta vivendo, con la guerra in Ucraina”.