Cossato, scuole e Comune in piazza Tempia per ricordare Falcone a 30 anni dalla scomparsa

Una sedia per la legalità: questo l’evento in programma domani, 23 maggio, alle 18, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, dall'Istituto Comprensivo di Cossato con la collaborazione di Cossatoshop e il patrocinio del Comune di Cossato. L’evento si svolgerà in Piazza Tempia nei pressi della Scuola Leonardo Da Vinci.