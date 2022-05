Case popolari e morosità: al via in Atc Piemonte Nord un massiccio recupero di canoni e spese

In molti inquilini o ex inquilini in case Atc Piemonte Nord, anche a Biella, si sono visti recapitare in questi giorni ingiunzioni al pagamento di canoni e spese anche in riferimento al 2017. E in alcuni casi il pagamento è già avvenuto. Cosa sta accadendo? A fronte di una cronica situazione di morosità Atc Piemonte Nord, sotto la guida dell’attuale presidente Marco Marchioni, ha affidato da alcuni mesi a una società esterna il recupero dei crediti che vanta nei confronti di circa 12 mila ex inquilini.

"La società - spiega in una nota Atc Piemonte Nord - è stata a lungo impegnata nella lavorazione delle pratiche, motivo per cui soltanto di recente coloro che negli anni passati hanno contratto un debito con l’Agenzia territoriale per la casa stanno ricevendo via posta le notifiche oggetto di lamentele".

Cosa fare se nel frattempo un ex inquilino ha già provveduto al saldo? "Può tranquillamente rivolgersi al numero (uno 011) che trova in calce alla lettera di ingiunzione – continua Atc Piemonte Nord - e non negli uffici Atc dal momento che la riscossione è stata affidata ad altri, in modo da chiarire e sistemare facilmente la propria posizione. Qualora risultasse che il debito è stato estinto, l’ingiunzione fiscale sarebbe infatti revocata".

Atc Piemonte Nord, si dichiara dispiaciuta per eventuali disguidi, ma sottolinea tuttavia come prima di ricorrere allo strumento ingiuntivo nel corso degli anni abbia inviato più solleciti ai “cessati”.