Anche Biella presente al 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri

Si è concluso oggi, domenica 22 maggio, Il 69° Raduno nazionale dei Bersaglieri con una sfilata che ha attraversato la città di Cuneo da via Roma a piazza Europa e anche Biella non ha mancato di far sentire la sua partecipazione. La sezione biellese dell’Associazione nazionale bersaglieri ha partecipato con un gruppo di circa 30 persone.



Ad aprire la manifestazione, davanti a 20.000 partecipanti, sono stati gli interventi delle autorità presenti: il sindaco Federico Borgna, il presidente della Regione Alberto Cirio, la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, il segretario generale per la Difesa Luciano Portolano e Ottavio Renzi, presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri.



Da sottolineare lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori, prima volta a Cuneo.