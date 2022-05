Vallanzengo, l’amministrazione Trabbia si prepara alle elezioni: residenzialità al centro

Incentivare la residenzialità è la parola d’ordine della lista “Bilancia” del sindaco di Vallanzengo Michela Trabbia che, nella giornata di domenica 12 giugno, si appresterà ad affrontare la sua terza prova elettorale: “Sul nostro territorio comunale – così viene dichiarato nel programma elettorale – sono ormai troppe le case vuote, disabitate e non possiamo permettere che una realtà così bella e florida, immersa nella natura e nella tranquillità delle colline biellesi, si svuoti piano piano, della sua linfa vitale: i cittadini”.



Non si tratta solo di una questione legata alla popolazione e allo svuotamento dei piccoli comuni montani ma di una necessità che investe l’intero territorio. È infatti la cittadinanza che porta valore aggiunto alle bellezze naturali e a ciò che il paesaggio ha da offrire, essendone linfa vitale.



Nell’ambito del macro progetto di ripopolazione del comune si innestano quindi altri più piccoli, tutti convergenti: una segnaletica orizzontale e verticale di maggior impatto visivo; la sostituzione di alcune strutture di protezione ormai invecchiate; un efficace sistema di videosorveglianza e altri interventi sapranno rendere Vallanzengo un comune più accogliente e attraente.



I progetti non si fermano qua e il programma completo ed approfondito può essere consultato all’indirizzo https://www.servizipubblicaamministrazione.it/Siti/vllnzng041/AlboPretorio/2022/2022-000153-1.pdf.