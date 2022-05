Fratelli d’Italia Biella oggi in piazza per parlare di riforma della Giustizia

La Federazione di Fratelli d’Italia Biella oggi 21 maggio è scesa in piazza per parlare di riforma della Giustizia.

"La nostra posizione è NO all’abolizione della Legge Severino: va modificata, ma non possiamo permettere che chi “ruba” possa rappresentare il popolo italiano - spiega Cristiano Franceschini Segretario Provinciale Fratelli d’Italia Biella - NO ai limiti sulla custodia cautelare, non possiamo lasciare liberi ladri e spacciatori, SI alla separazione delle carriere dei magistrati, basta porte girevoli, SI alla equa valutazione dei magistrati per una magistratura più democratica e SI alla riforma del CSM fermiamo le correnti".