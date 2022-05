"Fast & Furious" arriva a Torino: come cambia la viabilità nelle vie interessate dalle riprese del film

Da martedì 24 a lunedì 7 giugno 2022 alcune strade e piazze di Torino si trasformeranno nel set cinematografico di una grande produzione internazionale - "Fast X", decimo capitolo del global blockbuster della Universal Pictures "Fast & Furious" - che ha scelto come location per riprese di grande spettacolarità la nostra città.

Nelle due settimane di lavorazione che coinvolgeranno la città, per 10 giorni esatti di riprese, con un beneficio senza precedenti sia in termini di benefici economici a singoli e imprese locali coinvolte, sia in prospettiva di promozione turistica, si renderà necessaria la temporanea chiusura per uno o più giorni di alcune vie, piazze e aree pedonali.

Lo stop al transito sarà a volte totale, a volte con brevi chiusure ripetute nel corso della giornata per una decina di minuti, e potrà riguardare non solo le auto, ma anche biciclette, monopattini e pedoni. Al divieto di transito si uniranno nelle vie limitrofe alle riprese altri provvedimenti come il divieto di sosta sulle strisce blu e la destinazione degli spazi allo stazionamento dei mezzi della produzione - tra cui un elicottero - apparecchiature e gru utilizzate per le riprese.

Sono previsti anche temporanei spostamenti delle aree riservate ai taxi, restringimenti della carreggiata lungo alcuni corsi cittadini e il blocco della navigazione per alcuni giorni sul fiume Po tra la passerella Maratona ed il Ponte Vittorio Emanuele I.