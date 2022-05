Le previsioni meteo per il fine settimana

L'espansione di un anticiclone di matrice africana sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni di tempo caldo e soleggiato sulla nostra regione nei prossimi giorni, seppur con qualche rovescio sulle zone alpine e pedemontane, a causa di occasionali infiltrazioni di aria più fresca ed instabile dalla Francia. "Sono attesi rinforzi dei venti in montagna nel fine settimana per la presenza di intensi flussi da nordovest in quota - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -; temperature al di sopra della norma del periodo, con quota dello zero termico che tenderà a superare i 4000 m e condizioni di afa sulle pianura"

SABATO 21 MAGGIO 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Qualche cumulo in crescita sui rilievi alpini nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti salvo deboli rovesci sui rilievi alpini occidentali e settentrionali al pomeriggio. Zero termico: in lieve rialzo sui 4100 m. Venti: da nordovest in montagna, moderati con rinforzi forti sulle creste e in alta valle; deboli occidentali in pianura

DOMENICA 22 MAGGIO

Nuvolosità: soleggiato con qualche velatura al mattino e addensamenti cumuliformi pomeridiani, localmente estesi a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: rovesci sparsi, deboli o al più localmente moderati, su zone montane e pedemontane occidentali e settentrionali nel pomeriggio. Zero termico: stazionario sui 4100 m. Venti: moderati da nordovest in montagna, con qualche rinforzo forte al mattino; deboli da ovest in pianura