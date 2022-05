Centro estivo a Vaglio e Pavignano, si raccolgono le iscrizioni

Non appena concluso l’anno scolastico prenderà il via il CENTRO ESTIVO 2022 organizzato dall’Associazione Vaglio Cultura e Sport.

Gli spazi dedicati al servizio sono costituiti da un ampio giardino, una superficie pavimentata per il gioco (calcetto, basket, pallavolo) ed un campetto in erba. Durante gli orari del centro estivo l’intera area viene interdetta all’accesso di estranei ed i bambini possono liberamente muoversi all’interno senza alcun pericolo.

Per l’estate 2022 ai ragazzi si propongono alcune mete istruttive ed altre di puro divertimento (passeggiate sul territorio alla scoperta della natura, riserve naturali). Alle gite potranno partecipare i genitori che ne faranno richiesta, compatibilmente con il numero di posti disponibili sul pullman. Si andrà in piscina una volta a settimana, per l’intera giornata.

Durante i giorni in cui il gruppo rimarrà presso la sede di Vaglio chi lo desidera potrà usufruire del servizio mensa.

Sono previsti incontri periodici di verifica sull’andamento del servizio cui potranno prendere parte i genitori interessati. Su richiesta dei genitori i bambini potranno usufruire di un momento della giornata dedicato ai compiti per l’estate assistiti da personale qualificato.

L'iscrizione è possibile con il QR code.