Il grazie di Pallacanestro Biella a sponsor e tifosi: "Una stagione impossibile da dimenticare"

Quella che si è conclusa lo scorso 1 maggio è stata una stagione ricca di forti emozioni e momenti da ricordare, un giro sulle montagne russe che ha portato i rossoblù a centrare un risultato che in pochi avrebbero pronosticato solamente qualche mese fa: la salvezza diretta senza passare dai playout.

Un risultato raggiunto con tanto lavoro in palestra da parte di staff tecnico e squadra e con tanta passione da tutte le componenti che fanno parte dell'universo Pallacanestro Biella.

In primis gli sponsor che anche in questa stagione hanno sostenuto il progetto con partecipazione e tanto entusiasmo, mai scontato e per questo estremamente prezioso. E poi i tifosi, il vero sesto uomo in campo che non ha mai smesso di sostenere la squadra, nemmeno nei momenti più difficili della stagione quando sarebbe stato facile lasciarsi prendere dallo sconforto. Non per noi, non per i tifosi rossoblù.

Un particolare ringraziamento a tutti gli abbonati che la scorsa estate hanno dato fiducia al club e a questo gruppo che ha saputo ripagarla sul parquet. È stata una stagione impossibile da dimenticare e a tutte queste componenti va il più sentito ringraziamento di tutta la società.