Rally, un fiducioso Pierangelo Tasinato approda in terra d’Asti

Nuovo appuntamento per il rallista Pierangelo Tasinato che si appresta, in questo weekend del 21 e 22 maggio, a gareggiare in terra d’Asti al Rally del Grappolo, edizione numero 6. Con partenza e arriva nel comune di San Damiano d’Asti, il rally consiste in 3 prove da ripetere 2 volte ciascuna tra ghiaia, sabbia e diversi tipi di terreno che metteranno alla prova i piloti. Sono dunque prove impegnative, come le definisce lo stesso Tasinato.



Pronto al via con il numero 26, Tasinato mostra sicurezza di sé: “La preparazione è andata bene- racconta il rallista – e la gara è entusiasmante. Sono fiducioso”. Al suo fianco, per la seconda volta, il giovane copilota Mattia Nicastri: “C’è affiatamento – racconta Tasinato – e sono sicuro che daremo il meglio”.



Come di consueto, Tasinato correrà sulla sua Skoda R5 preparata dal team Miele.