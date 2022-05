Nuoto, i risultati biellesi al trofeo regionale Davide Filippi e alla coppa Piemonte, FOTO

Rane Rosse in sport protagoniste nella quinta e ultima tappa del trofeo regionale di nuoto Csi Davide Filippini

La In Sport Rane Rosse - Dynamic Sport festeggia con quattro titoli regionali individuali l’ultima tappa del circuito CSI Piemonte e Valle D’Aosta-trofeo Davide Filippini, ospitata domenica dalla piscina Rivetti In Sport di Biella.

Vincitori della classica finale Sara Trapella ed Enea Zaccaria nella categoria Esordienti C, Nicolò Boggio nei B, atleti del gruppo In Sport di Biella, Mattia Foglizzo nei ragazzi per il gruppo di Trivero.