Golf Club Cavaglià, domenica la tappa biellese 31esima edizione di Aci Golf

Domenica 22 maggio, presso il Golf Club Cavaglià (BI), è in programma la gara di selezione del 31° ACI Golf, valevole per il campionato italiano dei soci ACI, organizzata dall’Automobile Club Biella in collaborazione con I.T.B. Srl Ingrosso Tessuti Biella di Verrone. Per ricevere informazioni sulla gara è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Automobile Club Biella telefonando al numero 015/351047.



Per iscrizioni scrivere a segreteria@golfclubcavaglia.it oppure contattare direttamente il Club al numero telefonico: 0161 966771. Ulteriori informazioni e dettagli su www.aci.it - sezione ACI per lo sport".



“Il circuito è riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano, grazie alle ospitalità per la finale che mette in palio per i Soci ACI vincitori delle due categorie nette di ogni gara – afferma il Presidente dell’Automobile Club Biella, Andrea Gibello.



La finale quest’anno si disputerà in Sardegna (Porto Cervo) dal 3 Ottobre al 7 Ottobre 2022, ospiti del Pevero Golf Club”. Tutte le informazioni relative al calendario gare e alla destinazione della finale le può trovare sul sito www.aci.it, nella sezione dedicata d ACIgolf. Per chi non fosse già Socio ACI, avrà la possibilità di associarsi il giorno stesso della gara presso il golf club a condizioni promozionali.



Così facendo, oltre ad avere la possibilità di partecipare gratuitamente alla finale, il Socio potrà godere per un anno dei servizi che l’ACI mette a disposizione e degli sconti sul green fee riconosciuti ai Soci ACI in numerosi golf italiani, e aiuterà il circolo a sostenere la candidatura della gara anche per l’edizione del 2023.



Le premiazioni dei vincitori sono previste al termine della gara cui seguirà un aperitivo per festeggiare i vincitori della tappa biellese.