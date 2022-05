Biella Corse in gara al Rally il Grappolo e al Rally della Valle Intelvi, moderno e storico

Sono complessivamente quattro (più un navigatore con pilota di altra scuderia) gli equipaggi Biella Corse in gara questo fine settimana. Due (più il navigatore) prenderanno parte, a San Damiano d'Asti, al Rally Il Grappolo; altri due, a San Damiano Intelvi (Como) al Rally della Valle Intelvi, moderno e storico.

Rally Il Grappolo

I primi "Biella Corse" a prendere il via, domenica mattina (22 maggio 2022), dalla Piazza Libertà di San Damiano d'Asti, saranno il novarese Massimo Menegaldo e l'ossolano Pietro Monti, sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) numero 23. Va ricordato che Menegaldo è il padre di Mattia, giovane pilota quest'anno impegnato, sempre con le insegne Biella Corse, nella GR Yaris Cup 2022.

Poche posizioni più dietro partiranno invece, con il numero 26, il biellese Pierangelo Tasinato e il novarese Mattia Nicastri, in gara con un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Sarà in gara con una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5) anche il navigatore Biella Corse Luca Pieri, che affiancherà il pilota Massimo Marasso. Partiranno con il numero 10 sulle portiere della loro vettura. La sesta edizione del Rally il Grappolo, dopo il "passaggio in pedana" di sabato sera, si correrà lunga tutta la giornata di domenica, dalle 7,30 alle 17,52.

I concorrenti affronteranno un totale di sei prove speciali, ricavate da due passaggi sui tracciati Ronchesio (di 12,20 chilometri), Castagnole (di 11,70) e Revigliasco (di 12,85 chilometri). In totale percorreranno 257,23 chilometri, di cui 73,50 di prove cronometrate.

Rally Valle d'Intelvi

Alla quattordicesima edizione del Rally della Valle d'Intelvi è quest'anno affiancata anche la versione storica, denominata 1° Rally Storico della Valle Intelvi. Fra le moderne gareggerà un equipaggio dello "Junior Team" Biella Corse, composto dall'Under 25 Manuel Colombo e da Gabriele Meloni. Partiranno con il numero 40 sulle portiere della loro Renault Clio Sport (gruppo RC5N, classe N3). Per Manuel è la gara della riscossa, dopo la sfortunata partecipazione all'ultimo Rally dei Laghi, la sua "gara di casa".

Nel rally storico, invece, torneranno a correre gli svizzeri di Biella Corse, Pietro Galfetti e Fabrizio Barenco, nuovamente in gara con la loro potente Opel Monza E 3.0 (gruppo 3°I2, classe oltre 2000) del 1979. Il Rally della Valle Intelvi, in versione moderna e storica, partirà da San Fedele Intelvi alle 16 di sabato 21 maggio e nello stesso luogo si concluderà alle 18 del giorno dopo.

In programma ci sono otto prove speciali, ricavate sabato da due passaggi sul tracciato Bolla (di 6,10 chilometri) e domenica tre sui tracciati Caslè (di 4,50 chilometri) e Tellero (di 9,00 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 248,36 chilometri, di cui 52,70 di prove cronometrate.