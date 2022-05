Al Lago delle rose le riprese di "Un delicato addio"

Si sono tenute a Vercelli nella meravigliosa cornice del “Lago delle rose” proprietà privata della famiglia Volpato le riprese dell’opera del video “Un Delicato Addio” Backstage della seconda giornata di riprese.

Un ringraziamento particolare a Gianna Volpato per averci concesso la possibilità di fare queste seconda sessione di riprese nel suo meraviglioso lago. Con Cinzia Tomasi, Zaccaria Roj, Lorenza Coda Zabetta la, Paolo Guercio (mastering) e Maurizio Pellegrini (addetto alle riprese).

Un testo è dedicato a Deborah una ragazza straordinaria strappata alla vita molto giovane da una brutta malattia diversi anni fa. Ho avuto la fortuna di incontrarla nel suo percorso terreno e di diventare suo amico. Una persona straordinaria. Un anno dopo la sua scomparsa ho scritto questo testo parole scritte pensando a lei, alla sua grande umanità e al suo sorriso. Un testo che ha raccolto il plauso anche nella raccolta di Aletti editore (Poesia inserita nella raccolta poetica CET Scuola Autori di Mogol) e nella raccolta (Un Fine Cioccolato amaro). Questa opera è stata pensata per alimentare il ricordo di una vita che non c’è più… Un pensiero riportato in vita alcuni mesi fa, dalla cantante Cinzia Tomasi e dal musicista Zaccaria Roj. I musicisti colpiti da questa particolare opera hanno dato fondo alla loro grande sensibilità a creare una meravigliosa melodia e trasformarla in canzone con una tonalità molto calda.