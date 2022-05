Non c’è tregua nel Biellese, ancora incidenti stradali a Biella e Vigliano

Doppio incidente stradale nel Biellese ma fortunatamente non si sono registrati feriti. I sinistri si sono verificati a Biella e a Vigliano Biellese: nel primo caso, gli agenti di Polizia Locale hanno rilevato il sinistro che ha visto coinvolti due mezzi; a Vigliano, invece, nessun graffio per una donna di 86 anni e un 48enne, residenti in paese. Per loro compilazione del modello cid, con la presenza dei Carabinieri.