Cossato, incidente alla rotonda in centro, traffico rallentato

Incidente alla rotonda a Cossato tra via Pajetta, via Mazzini e via Matteotti questa mattina 20 maggio intorno alle 10,30. Due le automobili coinvolte.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro ma sul posto c'è il 118 per pestare le prime cure mediche alle persone che si trovavano dentro ai mezzi.

Il traffico è rallentato.