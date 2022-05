Il liceo del cossatese e Valle Strona diventa “Scuola ambasciatrice dell’Unione Europea”

“Scuola ambasciatrice dell’Unione Europea”: sarà questo il titolo di cui verrà insignito il Liceo del Cossatese e Valle Strona in seguito alla realizzazione di un progetto promosso dall’Unione. Per un anno, durante le ore di educazione civica, gli studenti hanno approfondito la storia, le leggi, il funzionamento dell’UE e realizzato un sito una pagina Instagram dedicati ad aggiornamenti quotidiani sulle attività delle istituzioni europee.



Il 3 giugno, alla presenza di tre europarlamentari, la scuola riceverà il titolo sopra menzionati e i suoi studenti omaggiati come “Ambasciatori dell’Unione Europea”. La giornata partirà alle ore 09:15 con l’accoglienza degli ospiti e proseguirà alle ore 10:30 in aula magna, luogo in cui si svolgeranno i saluti, la presentazione del progetto e la consegna della targa alla scuola insieme agli attestati per gli studenti. Infine, alle ore 11:30, concluderà la giornata una degustazione di prodotti europei nel giardino della scuola.