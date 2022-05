UPBEduca: aperte le iscrizioni ai corsi estivi di Biella e Cossato

Sono aperte le iscrizioni ai corsi estivi che si svolgeranno nei mesi di giugno, luglio e settembre nelle sedi di Biella e Cossato dell’Università Popolare Biellese. Di seguito, l’elenco dei corsi.





Sezione UPBeduca Iunior, con il corso “Giocare con l’arte” (7-11 anni) svolto a giugno e a settembre nella sede di Biella. Nel laboratorio si imparerà a lavorare l’argilla e, con la fantasia, si realizzeranno piccoli e simpatici oggetti.





Sezione comunicazione linguistica, con il corso Inglese focus: “Daily English” svolto a Biella e a Cossato da giugno a luglio. Il corso è rivolto agli adulti, con lo scopo di cimentarsi nella lingua inglese orale, immaginando per ogni lezione una situazione di vita quotidiana diversa. Si andranno ad analizzare i vocaboli e le espressioni di uso quotidiano per sentirsi pronti ad affrontare con serenità dialoghi in lingua inglese. “Daily English” è indirizzato a persone che abbiano voglia e/o la necessità di parlare inglese senza affrontare lezioni di grammatica, ma sperimentando la lingua inglese orale. Inoltre, sono presenti i corsi di Inglese base e di Inglese intermedio, svolti a Biella da giugno a luglio.





All’interno della vasta offerta formativa troviamo “Vamos a la playa? Spagnolo per viaggiare base”, svolto online da giugno a luglio, un corso pensato per chi desidera approcciarsi alla lingua spagnola. L’obiettivo delle lezioni, tenute da docente madrelingua spagnola, è quello di preparare lo studente a interagire in situazioni quotidiane semplici ma in contesti diversi: comprendere e usare espressioni familiari, quotidiane e frasi basiche, mirate al soddisfacimento di bisogni specifici, utili per viaggiare in autonomia in un Paese di lingua spagnola. Sin dalla prima lezione gli studenti saranno incoraggiati a comunicare in spagnolo, attraverso attività di comprensione orale, lettura e interpretazione, grammatica e conversazione.





Seguono lo stesso percorso i corsi “Francese per viaggiare”, “Portoghese per viaggiare”, “Tedesco base” e “Tedesco intermedio”, svolti nella sede di Biella da giugno a luglio.





Sezione informatica, con i corsi “Impariamo a usare Smartphone e Tablet-Android base” svolto nel mese di luglio a Biella, ideato per acquisire le nozioni per poter utilizzare un dispositivo Android in maniera autonoma e produttiva, e “Il computer: questo sconosciuto”, in programma a settembre per chi necessita di avvicinarsi al mondo dell’informativa, svolto sempre nella sede di Biella.





Nel campo dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo, UPB ha in programma i corsi: “Colorare con i copic: base” (giugno, sede di Cossato) per imparare a creare campiture regolari, creare effetti sfumati e utilizzare tecniche miste per far risaltare ancora di più il disegno; il tema di quest’anno saranno gli elementi del viso e come colorare con efficacia un volto umano. “Colorare in digitale: base” (luglio, sede di Cossato) per apprendere le basi del programma Clip Studio Paint. “Scrivere fumetti comici” (settembre, sede di Cossato) per imparare a realizzare fumetti brevi di una/due tavole e strisce a fumetti comiche, a strutturare la pagina e realizzarne il lettering. Corso di Chitarra (giugno-luglio, sede di Biella) dedicato a chi vorrebbe provare la chitarra classica, acustica o elettrica, o a chi vorrebbe migliorare il proprio modo di suonare in attesa dei corsi invernali. “Insieme cantando” (giugno, sede di Biella) dedicato alle persone che cantano per il proprio piacere personale e a quelle che vorrebbero cantare ma, per motivi di timidezza o scarsa autostima, non osano farlo. Tramite il lavoro di gruppo e gli esercizi specifici ci si propone di suggerire le potenzialità vocali ed espressive dei partecipanti, individuando le eventuali motivazioni che ostacolano una serena emissione vocale. “Canta e sei a metà dell’opera” (luglio nella sede di Biella, settembre nella sede di Cossato) ideato per cantare e conosceremo al meglio il proprio corpo e il proprio suono. “Per il gusto di creare: Lavoriamo l’argilla” (giugno e settembre, nella sede di Biella). “Laboratorio creativo con il decoupage” (giugno e settembre, nelle sedi di Biella e Cossato) che fornisce ai partecipanti le tecniche necessarie per realizzare oggetti di découpage tradizionale in autonomia. Usando la propria creatività sarà possibile ideare e creare oggetti da regalo e per svariate occasioni, trasformare oggetti di uso comune per decorare e arricchire la casa o il luogo di lavoro. “Bigiotteria: laboratorio creativo” (giugno e settembre, nelle sedi di Biella e Cossato) che farà apprendere ai partecipanti le principali tecniche base per la creazione di accessori di bigiotteria con l’utilizzo di materiali di vario genere (perline, pietre dure, perle in resina o ceramica, ecc.).





Sezione Scienze dell’uomo, che prevede lo studio di Dante Alighieri e della Divina Commedia: Inferno (a giugno), Purgatorio (ad agosto) e Paradiso (a settembre), nella sede di Biella. Inoltre: gli incontri “Passeggiate nell’arte di Mario Sironi” a settembre, nella sede di Biella, che propongono un veloce ma completo cammino dell’artista italiano; “Il Duomo di Siena” a giugno, nella sede di Biella, con un’analisi completa della storia toscana, italiana ed auropea; “Raffaello a Roma. Il Principe del Rinascimento” a giugno, nella sede di Biella, che racconta ed analizza gli anni in cui Raffaello vive, a Roma, l’ultima stagione della sua vita, trasformandosi da pittore celebre e ammirato a principe assoluto dell’arte del Rinascimento.





Sezione Scienze della mente e comunicazione, con il corso di Grafologia in programma da giugno a settembre, nelle sedi di Biella e Cossato.





Sezione Salute e benessere“, con i corsi di "Danza Orientale: avvicinamento" (settembre, nella sede di Biella), “Anandayoga, lo yoga della gioia” (giugno, luglio e agosto, nelle sedi di Biella e Cossato), “Ginnastica posturale: metodo Reme” (da giugno a settembre, nelle sedi di Biella e Cossato), “Ginnastica-pilates intermedio” (giugno e settembre, nella sede di Biella), “Come armonizzare le energie della casa” (settembre, nella sede di Biella) che farà conoscere le energie sottili che ci circondano, suggerire metodi semplici ed efficaci per “armonizzare”, “riequilibrare” e “purificare” l’energia nell’ambiente domestico o lavorativo e, infine, “Cristal Cromo-terapia: cristalli e colori per il benessere” (giugno e settembre, nella sede di Biella) in cui si spiegheranno le proprietà dei cristalli e dei colori associati ai chakra principali per stimolare il benessere personale e l’armonia interiore.





Nella sezione di teoria e pratica, troviamo invece 4 lezioni dedicate alla degustazione delle Birre con Birrificio Un Terzo (settembre, nella sede di Biella) e il corso “Moda mare all’uncinetto” (giugno, nella sede di Biella); e poi ancora “Cucito creativo 1”, “Tecniche sartoriali 1” e “Corso di stilismo 1”, tutti in programma da giugno a settembre, nella sede di Biella.





Gli orari delle segreterie:



Sede di Biella, via Delleani 33d: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Sabato dalle 10.00 alle 12.30.



Sede di Cossato, via Martiri 14: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30. Per informazioni: Tel. 015 8497380 – Cell. 338 3865500